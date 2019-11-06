Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baupfusch - Familien in Not

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Großfamilie Lemke haust in einer Baustelle

Baupfusch - Familien in Not

Folge 3: Großfamilie Lemke haust in einer Baustelle

90 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Großfamilie Lemke muss in einer Bauruine leben: Die Baufirma hat kurz vor dem Einzug der Familie den Vertrag gekündigt und einen Rohbau hinterlassen. Eine Katastrophe für die Lemkes, zumal das achte Kind bereits unterwegs und Papa Harald arbeitslos ist. Natascha Zuraw und Baugutachter Stefan Ritter versuchen, der Familie zu helfen. Rechte: Sat.1

