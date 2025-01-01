Bobby Bones und Caitlin ParkerJetzt kostenlos streamen
Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 7: Bobby Bones und Caitlin Parker
42 Min.Ab 12
Bear Grylls holt Promis aus ihrer Komfortzone und zeigt ihnen, wie man in der Wildnis überleben kann. In jeder Folge bestreitet der Outdoor-Profi ein Abenteuer mit einer berühmten Persönlichkeit. Mit dabei sind unter anderem Ben Stiller, Channing Tatum, Zac Efron und viele andere.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bear Grylls: Stars am Limit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Propagate Distribution, Inc.