Comedy CentralStaffel 1Folge 6vom 24.12.2023
Virtuelle Dummheit / Ausgesperrt

Folge 6: Virtuelle Dummheit / Ausgesperrt

20 Min.Folge vom 24.12.2023Ab 16

Beavis und Butt-Head setzen sich eine Sonnenbrille auf und halten sie für eine Virtual-Reality-Brille. Außerdem sperren sich Beavis und Butt-Head gemeinsam aus ihrem Haus aus und zerstören es, als sie wieder hineinkommen wollen.

