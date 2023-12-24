Staffel 1Folge 6vom 24.12.2023
Virtuelle Dummheit / AusgesperrtJetzt kostenlos streamen
Beavis and Butt-Head
Folge 6: Virtuelle Dummheit / Ausgesperrt
20 Min.Folge vom 24.12.2023Ab 16
Beavis und Butt-Head setzen sich eine Sonnenbrille auf und halten sie für eine Virtual-Reality-Brille. Außerdem sperren sich Beavis und Butt-Head gemeinsam aus ihrem Haus aus und zerstören es, als sie wieder hineinkommen wollen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beavis and Butt-Head
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central