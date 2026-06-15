Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beavis and Butt-head

Telefonseelsorge

Comedy CentralStaffel 4Folge 27vom 15.06.2026
Telefonseelsorge

TelefonseelsorgeJetzt kostenlos streamen

Beavis and Butt-head

Folge 27: Telefonseelsorge

11 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 16

Beavis und Butt-Head bekommen eine Lektion in Höflichkeit, nachdem sie ehrenamtlich für die Highland-High-Teelefonseelsorge gearbeitet haben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Beavis and Butt-head
Comedy Central
Beavis and Butt-head

Beavis and Butt-head

Alle 2 Staffeln und Folgen