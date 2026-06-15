Beavis and Butt-head
Folge 27: Telefonseelsorge
11 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 16
Beavis und Butt-Head bekommen eine Lektion in Höflichkeit, nachdem sie ehrenamtlich für die Highland-High-Teelefonseelsorge gearbeitet haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Beavis and Butt-head
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: MTV & © Season 3-5, Season 7-8: Comedy Central Germany