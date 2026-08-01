Beavis and Butt-head
Folge 37: Der Beav
7 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Mrs. Stevenson und Butt-Head geben June und Ward Cleaver, Todd spielt Eddie Haskell und Beavis ist "Der Beav". In wunderschönem Schwarzweiß aufgenommen waren die 50er noch nie so verrückt.
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Beavis and Butt-head
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: MTV & © Season 3-5, Season 7-8: Comedy Central Germany