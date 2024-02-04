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Beavis und Butt-Head

Comedy CentralStaffel 1Folge 12vom 04.02.2024
Das gefährlichste Spiel / Knochenjäger

Das gefährlichste Spiel / KnochenjägerJetzt kostenlos streamen

Beavis und Butt-Head

Folge 12: Das gefährlichste Spiel / Knochenjäger

19 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 16

Um den anderen daran zu hindern, seine Hand in warmes Wasser zu tauchen, was zu einer nassen Hose führen würde, bleiben Beavis und Butt-Head tagelang lang wach./ Beavis und Butt-Head bauen ein Dinosaurierskelett aus Knochen vom letzten Grillabend.

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