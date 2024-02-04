Staffel 1Folge 12vom 04.02.2024
Das gefährlichste Spiel / KnochenjägerJetzt kostenlos streamen
Beavis und Butt-Head
Folge 12: Das gefährlichste Spiel / Knochenjäger
19 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 16
Um den anderen daran zu hindern, seine Hand in warmes Wasser zu tauchen, was zu einer nassen Hose führen würde, bleiben Beavis und Butt-Head tagelang lang wach./ Beavis und Butt-Head bauen ein Dinosaurierskelett aus Knochen vom letzten Grillabend.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beavis und Butt-Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central