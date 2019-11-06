Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Account
Benjamin Blümchen

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Die Gespensterkinder

Folge 10: Die Gespensterkinder

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin und Otto besuchen Burg Eintracht. Als sich Benjamin in eine Zeitmaschine setzt, die der Erfindungsminister eines früheren Königs entwickelt hat, bricht der historische Apparat zusammen. Ein Balken trifft Benjamin am Kopf und schickt ihn ins Land der Träume zu Prinzessin Lea und den Gespensterkindern Kuschel und Killerich, die vor vielen Jahren auf der Burg lebten. Sie werden zu Unrecht für Diebe gehalten und von Wachen verfolgt. Benjamin und Otto wollen helfen - ein spannendes Abenteuer beginnt! Rechte: Kiddinx

