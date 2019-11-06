Zum Inhalt springenBarrierefrei
Benjamin Blümchen

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen als Tierarzt

Benjamin Blümchen

Folge 2: Benjamin Blümchen als Tierarzt

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Beim Spielen hat sich Goggo Gorilla die Hand verletzt. Leider ist Tierarzt Doktor Hilfreich verreist. Also verarztet Benjamin den armen Goggo. Er macht das so gut, dass Zoodirektor Tierlieb ihn sofort zum Tierarzt ernennt. Als der Zoo einen neuen Mitbewohner bekommt - Willi, den afrikanischen Wüstenfuchs - soll Benjamin ihn gegen den "Afrikanischen Schluckhüpf" impfen: eine ansteckende Krankheit, bei der man hicksen und hüpfen muss. Doch Benjamin hat Herrn Tierlieb nicht richtig zugehört und am nächsten Tag hickst und hüpft der ganze Zoo. Rechte: Kiddinx

