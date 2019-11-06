Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen als TierarztJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen
Folge 2: Benjamin Blümchen als Tierarzt
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Beim Spielen hat sich Goggo Gorilla die Hand verletzt. Leider ist Tierarzt Doktor Hilfreich verreist. Also verarztet Benjamin den armen Goggo. Er macht das so gut, dass Zoodirektor Tierlieb ihn sofort zum Tierarzt ernennt. Als der Zoo einen neuen Mitbewohner bekommt - Willi, den afrikanischen Wüstenfuchs - soll Benjamin ihn gegen den "Afrikanischen Schluckhüpf" impfen: eine ansteckende Krankheit, bei der man hicksen und hüpfen muss. Doch Benjamin hat Herrn Tierlieb nicht richtig zugehört und am nächsten Tag hickst und hüpft der ganze Zoo. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Benjamin Blümchen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6