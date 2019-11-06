Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Neustädter Wetterhahn muss dringend repariert werden. Als Benjamin davon erfährt, springt er sofort als Wetterelefant ein. Die Feuerwehr baut ihm auf dem Rathausturm eine Plattform, und Otto versorgt seinen Freund mit Essen und Trinken. Karla Kolumna bekommt nun endlich wieder richtige Wettervorhersagen für ihre Zeitung. Eigentlich wäre alles in bester Ordnung, doch dann stehlen die beiden Ganoven Hinki und Pinki den frisch vergoldeten Wetterhahn und ein großes Unwetter kommt auf Neustadt zu. Rechte: Kiddinx

