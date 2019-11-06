Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen als FörsterJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen
Folge 4: Benjamin Blümchen als Förster
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bei einem Besuch im Forsthaus erfahren Benjamin Blümchen und sein Freund Otto, dass der Bürgermeister eine Straße mitten durch den schönen Wald bauen will. Die Waldtiere sollen alle in ein Gehege im Zoo gesperrt werden. Förster Waldmann kann nichts dagegen unternehmen, weil er mit Fieber im Bett liegt. Benjamin wird sein Vertreter und hat gleich viel zu tun: Er muss ein verirrtes Rehkitz suchen, einen Wilddieb fangen und es mit Hilfe der Waldtiere schaffen, dass die Straße um den Wald herum gebaut wird. Rechte: Kiddinx
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Benjamin Blümchen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kiddinx