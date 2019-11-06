Zum Inhalt springenBarrierefrei
Benjamin Blümchen

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Der kleine Ausreißer

Folge 5: Der kleine Ausreißer

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zoodirektor Tierlieb hat Geburtstag und Herr Pichler, der Sekretär des Bürgermeisters, schenkt ihm im Auftrag seines Chefs Chico, ein kleines Pinselohräffchen. Weil Chico sich mit den anderen Affen nicht verträgt, wird er im Kakadukäfig untergebracht. Doch dann ist Chico plötzlich verschwunden. Benjamin und Otto machen sich auf die Suche. Sie finden ihn bei Anna und Fritz, zwei Kindern, die sich im Zoo mit ihm angefreundet haben. Ist Chico ein kleiner Ausreißer, oder haben die Kinder ihn heimlich aus dem Zoo mitgenommen? Rechte: Kiddinx

