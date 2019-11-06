Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 6: Benjamin Blümchen als Gespenst
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kasimir, das kleine Gespenst von Burg Eintracht, kann nicht mehr schweben und durch Wände gehen. Nun will es zu seinem Onkel nach Schottland, um sich Rat und Hilfe zu holen. Die Gespensterführungen auf Burg Eintracht müssen also ausfallen. Benjamin will Kasimir vertreten, aber der Burgverwalter ist von der Idee nicht überzeugt. Erst als Benjamins Freund Otto ihm sagt, dass große Gespenster auch großen Schrecken machen, willigt er ein. Damit beginnt auf der Burg ein lustiges Gruselabenteuer. Rechte: Kiddinx
