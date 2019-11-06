Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 7: Das Nilpferdbaby
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im Zoo gibt es Nachwuchs: Nana Nilpferd hat ein Baby bekommen. Damit Familie Nilpferd genug Platz hat, soll ein neues Wasserbecken gebaut werden. Doch Baron von Zwiebelschreck fühlt sich durch den Baulärm gestört. Kurzerhand staut er das Flüsschen, das durch sein Anwesen in den Zoo fließt. Doch die Tiere brauchen das Wasser dringend! Nur ruhig, denkt Benjamin, denn er weiß, wie sich das Problem von selbst löst! Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6