Benjamin Blümchen

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen als Leuchtturmwärter

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin und Otto vertreten den Leuchtturmwärter auf einer kleinen Insel. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Nester seltener Vögel zu bewachen. Schon in der ersten Nacht jagen Benjamin und Otto einen Eierdieb in die Flucht. Sie müssen außerdem darauf achten, dass das Licht im Leuchtturm nie ausgeht, damit die Schiffe vor dem Riff gewarnt werden. Doch dann zieht ein Sturm auf und die Ereignisse überstürzen sich: Ein kleines Mädchen gerät in Seenot, ein Schiff steuert auf das Riff zu und plötzlich erlischt das Leuchtfeuer! Rechte: Kiddinx

