Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Das weiße NashornJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen
Folge 9: Das weiße Nashorn
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Neustädter Zoo bekommt einen neuen Bewohner: Nico Nashorn. Benjamin und Otto kümmern sich um den Neuankömmling. Als das Nashorn die neue vollautomatische Tierwaschanlage von Erfinder Eddi Eddison benutzt, verliert es überraschend seine graue Farbe und ist plözlich ganz weiß. Herr Tierlieb erkennt sofort, Nico ist ein wertvolles Albino-Nashorn. Als der böse Direktor einer in Neustadt gastierenden Tierschau von dieser Sensation erfÃärt, stielt er das weiße Nashorn. Benjamin und Otto machen sich sofort auf die Suche nach Nico. Seine Spur fährt sie durch ganz Neustadt. Ob sie ihn am Ende finden können? Rechte: Kiddinx
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Benjamin Blümchen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kiddinx