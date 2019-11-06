Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Benjamin Blümchen

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Joyn+
Das weiße Nashorn

Das weiße NashornJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen

Folge 9: Das weiße Nashorn

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Neustädter Zoo bekommt einen neuen Bewohner: Nico Nashorn. Benjamin und Otto kümmern sich um den Neuankömmling. Als das Nashorn die neue vollautomatische Tierwaschanlage von Erfinder Eddi Eddison benutzt, verliert es überraschend seine graue Farbe und ist plözlich ganz weiß. Herr Tierlieb erkennt sofort, Nico ist ein wertvolles Albino-Nashorn. Als der böse Direktor einer in Neustadt gastierenden Tierschau von dieser Sensation erfÃärt, stielt er das weiße Nashorn. Benjamin und Otto machen sich sofort auf die Suche nach Nico. Seine Spur fährt sie durch ganz Neustadt. Ob sie ihn am Ende finden können? Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen

Benjamin Blümchen

Alle 7 Staffeln und Folgen