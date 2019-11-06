Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 2: Das rosarote Auto
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin und Otto bekommen das alte Auto des Bürgermeisters geschenkt und wollen es reparieren. Da berichtet ihnen Karla Kolumna von einer seltenen, empfindlichen Blume im Botanischen Garten, die nicht blühen will, weil zu viele Autoabgase in der Luft sind. Sie ruft deshalb einen Erfinderwettbewerb für eine saubere Umwelt ins Leben. Benjamin und Otto bauen ihr Auto sofort zu einem Solarmobil um, das keinen Schmutz macht. Auch der Bürgermeister will mitmachen - doch er kämpft mit unfairen Mitteln! Rechte: Kiddinx
