Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen rettet die BiberJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen
Folge 3: Benjamin Blümchen rettet die Biber
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bibi und Tina freuen sich: Die Biberfamilie am Mühlenbach hat Nachwuchs bekommen. Doch da gibt es Probleme auf dem Mühlenhof. Er wurde völlig überschwemmt. Für den Mühlenhofbauern ist klar, die Biber sind schuld und müssen weg! Auch der neue Förster will die Tiere umsiedeln. Bibi und Tina sind entschlossen, das zu verhindern. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6