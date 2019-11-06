Zum Inhalt springenBarrierefrei
Benjamin Blümchen

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Die Wunderblume

Folge 4: Die Wunderblume

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin soll sich um die wertvolle Weck-mich-Orchidee des berühmten Botanikers Floribus kümmern. Leider bekommen das auch Hinki und Pinki, die beiden Gauner, mit. Noch am selben Tag stehlen sie die Wunderblume! In einer turbulenten Verfolgungsjagd versuchen Benjamin und Otto, die kostbare Orchidee zurückzubekommen. Ob es ihnen gelingt? Rechte: Kiddinx

