Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Die WunderblumeJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen
Folge 4: Die Wunderblume
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin soll sich um die wertvolle Weck-mich-Orchidee des berühmten Botanikers Floribus kümmern. Leider bekommen das auch Hinki und Pinki, die beiden Gauner, mit. Noch am selben Tag stehlen sie die Wunderblume! In einer turbulenten Verfolgungsjagd versuchen Benjamin und Otto, die kostbare Orchidee zurückzubekommen. Ob es ihnen gelingt? Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Benjamin Blümchen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6