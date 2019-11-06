Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 5: Die Eichhörnchenbande
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im Neustädter Zoo wird geklaut! Ottos Erdnüsse und die Esskastanien von Herrn Tierlieb sind verschwunden. Benjamin und Otto finden die Diebe: Es sind drei Eichhörnchen, die ihre Wintervorräte anlegen. Da kann ihnen keiner böse sein! Doch als die silberne Walnussbrosche des Barons von Zwiebelschreck verschwindet, der seine Villa direkt neben dem Zoo hat, fängt sein Butler die Eichhörnchenbande ein. Benjamin ist empört. Die Eichhörnchen sind bestimmt unschuldig! Aber wie kann er das beweisen? Rechte: Kiddinx
