Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Eichhörnchenbande

Die EichhörnchenbandeJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen

Folge 5: Die Eichhörnchenbande

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im Neustädter Zoo wird geklaut! Ottos Erdnüsse und die Esskastanien von Herrn Tierlieb sind verschwunden. Benjamin und Otto finden die Diebe: Es sind drei Eichhörnchen, die ihre Wintervorräte anlegen. Da kann ihnen keiner böse sein! Doch als die silberne Walnussbrosche des Barons von Zwiebelschreck verschwindet, der seine Villa direkt neben dem Zoo hat, fängt sein Butler die Eichhörnchenbande ein. Benjamin ist empört. Die Eichhörnchen sind bestimmt unschuldig! Aber wie kann er das beweisen? Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen

Benjamin Blümchen

Alle 7 Staffeln und Folgen