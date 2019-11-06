Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Benjamin Blümchen als Gärtner
27 Min. Ab 6
Benjamin und Otto werden von Zoodirektor Tierlieb gebeten, den Garten seiner Tante Hilde zu pflegen. Diese muss ausgerechnet an dem Wochenende verreisen, an dem der große Gartenteich-Wettbewerb stattfindet, den sie so gerne gewinnen möchte. Benjamin und Otto nehmen für sie am Wettbewerb teil. Doch dann entführt ein Unbekannter Tante Hildes Frösche und versucht auch, ihre schönen Seerosen zu stehlen. Benjamin und Otto lassen sich das nicht gefallen und stellen dem Gauner eine Falle. Rechte: Kiddinx
