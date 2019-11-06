Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen und die blauen Elefanten
Benjamin Blümchen
Folge 7: Benjamin Blümchen und die blauen Elefanten
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine fliegende Mini-Untertasse kommt durch Benjamins Fenster. Käptn Mirx und Käptn Murx, zwei kleine blaue Elefanten, sind auf einer Zuckerstückchenmission, denn auf ihrem Planeten Elefantos Blauos herrscht eine große Hungersnot. Dort kann kein Zucker mehr abgebaut werden, weil im Bergwerk ein riesiges Monster haust. Benjamin und Otto schreckt das nicht, sie fliegen mit nach Elefantos Blauos, um das Ungeheuer zu vertreiben.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6