Benjamin Blümchen

Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Der Streichelzoo

Folge 8: Der Streichelzoo

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin und Otto machen einen Picknickausflug und treffen einen alten Schäfer, der sich zur Ruhe setzen und seine Herde an den Wollsockenfabrikanten Kratzstrumpf verkaufen will. Weil die beiden das lustige Lamm Fleckchen so sehr in ihr Herz geschlossen haben, schenkt der Schäfer es ihnen. Fleckchen wird im Zoo zum großen Star. Alle Kinder wollen es knuddeln und streicheln. Da haben Benjamin und Otto die Idee, einen Streichelzoo mit vielen Schafen zu eröffnen. Sie sammeln Geld, um dem Schäfer die ganze Herde abzukaufen. Rechte: Kiddinx

