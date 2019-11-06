Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen

Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Benjamin Blümchen und die Eisbär-Babys

Benjamin Blümchen und die Eisbär-BabysJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen

Folge 9: Benjamin Blümchen und die Eisbär-Babys

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Fotograf Kurt Kamera leiht sich die beiden Eisbär-Babys des Neustädter Zoos aus, um im Stadtpark Reklamefotos für eine Speiseeisfirma zu machen. Benjamin und Otto begleiten den Fotografen und passen auf die kleinen Frechdachse auf. Doch in einem unbeobachteten Moment entkommen die Eisbär-Babys und verursachen in Neustadt ein lustiges Durcheinander. Benjamin und Otto müssen sie suchen und folgen ihrer Spur. Als fliegender Reporter begleitet der freche Rabe Gulliver das turbulente Geschehen. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen

Benjamin Blümchen

Alle 7 Staffeln und Folgen