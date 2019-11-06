Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 9: Benjamin Blümchen und die Eisbär-Babys
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Fotograf Kurt Kamera leiht sich die beiden Eisbär-Babys des Neustädter Zoos aus, um im Stadtpark Reklamefotos für eine Speiseeisfirma zu machen. Benjamin und Otto begleiten den Fotografen und passen auf die kleinen Frechdachse auf. Doch in einem unbeobachteten Moment entkommen die Eisbär-Babys und verursachen in Neustadt ein lustiges Durcheinander. Benjamin und Otto müssen sie suchen und folgen ihrer Spur. Als fliegender Reporter begleitet der freche Rabe Gulliver das turbulente Geschehen. Rechte: Kiddinx
