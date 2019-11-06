Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 1: Das goldene Ei
27 Min.Ab 6
Benjamin und Otto holen bei Egon Eiermann die Ostereier für den Zoo. Goldbemalte Eier sind in diesem Jahr der Hit, weil im Museum das kostbare goldene Ei der Urgroßtante des Barons von Zwiebelschreck ausgestellt wird. Benjamin nimmt aus einem Korb ein besonders großes Ei, in dem er ein Geräusch hört. Er brütet es aus und schon bald schlüpft "Schnabelchen", eine kleine Gans. Welch eine Freude! Benjamin bringt ihr das Laufen und Fliegen bei. Gemeinsam sorgen sie für viel Wirbel im Zoo. Rechte: Kiddinx
