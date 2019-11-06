Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen und der kleine Hund
Benjamin Blümchen
Folge 2: Benjamin Blümchen und der kleine Hund
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Während Benjamin und Otto im Zoo mit den Tierkindern spielen, fährt die kleine Sabine ihren Liebling "Schnuffi", einen Hund aus dem Tierheim, aus. Sie läuft zum Zoo und beobachtet, wie gut es die Tiere hier haben. Damit "Schnuffi" nicht zurück ins Tierheim muss, bindet sie ihn am Zootor an. Benjamin findet "Schnuffi" und will ihn behalten. Im Zoo sorgt der kleine Hund jedoch für jede Menge Wirbel. Benjamin möchte ihn erziehen, aber "Schnuffi" gehorcht nicht und läuft davon. Benjamin muss ihn zurückholen - aber das ist gar nicht so einfach. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6