Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Das Walbaby
Benjamin Blümchen
Folge 3: Das Walbaby
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin und Otto wollen an der Neustädter Segelregatta teilnehmen. Sie reparieren die "Santa Carla", das alte Segelboot von Karla Kolumnas Urgroßvater Christoph Columnus und gehen mit ihr an den Start. Das amüsiert die anderen Teilnehmer. Doch nicht lange. Denn Benjamin und Otto setzen sich schnell an die Spitze. Da entdecken sie plötzlich eine aufgeregte Walmama: Ihr Kleines sitzt auf einer Insel fest. Benjamin und Otto helfen dem Walbaby, während die anderen Regattateilnehmer weitersegeln. Rechte: Kiddinx
