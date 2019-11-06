Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen

Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Benjamin Blümchen im Krankenhaus

Benjamin Blümchen im KrankenhausJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen

Folge 4: Benjamin Blümchen im Krankenhaus

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin will Otto und der rasenden Reporterin Karla Kolumna mit seinem berühmten Rüsselstand imponieren und knickt dabei um. Sein Rüssel ist gebrochen und er muss ins Krankenhaus. Dort bekommt er von Doktor Wunderlich einen Rüsselgips. Bald hat Benjamin Heimweh. Doch auf der Kinderstation trifft er Kinder, mit denen er sich anfreundet. Zusammen können sie die Klinikleitung davon überzeugen, dass es wichtig ist, zu spielen und zu kuscheln, um gesund zu werden. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen

Benjamin Blümchen

Alle 7 Staffeln und Folgen