Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen im KrankenhausJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen
Folge 4: Benjamin Blümchen im Krankenhaus
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin will Otto und der rasenden Reporterin Karla Kolumna mit seinem berühmten Rüsselstand imponieren und knickt dabei um. Sein Rüssel ist gebrochen und er muss ins Krankenhaus. Dort bekommt er von Doktor Wunderlich einen Rüsselgips. Bald hat Benjamin Heimweh. Doch auf der Kinderstation trifft er Kinder, mit denen er sich anfreundet. Zusammen können sie die Klinikleitung davon überzeugen, dass es wichtig ist, zu spielen und zu kuscheln, um gesund zu werden. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Benjamin Blümchen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6