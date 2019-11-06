Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Benjamin Blümchen als Cowboy
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin und Otto üben Lassowerfen. Benjamins Rüsselwurf ist sensationell! Mr. Mike Donald beobachtet das und lädt die beiden auf seine Ranch nach Amerika ein. Dort lernen sie das kleine Indianermädchen "Rote Feder" und das niedliche Kälbchen "Muh-Muh" kennen. Als Mike Donald von Rinderdieben berichtet, wollen Benjamin und Otto unbedingt Nachtwache halten. Aber sie schlafen ein und am nächsten Morgen sind alle Rinder und "Muh-Muh" gestohlen. Benjamin und Otto müssen sie unbedingt wiederfinden. Rechte: Kiddinx
