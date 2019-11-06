Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen

Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Benjamin Blümchen als Nachtwächter

Benjamin Blümchen als NachtwächterJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen

Folge 8: Benjamin Blümchen als Nachtwächter

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein geheimnisvoller Dieb treibt in Neustadt sein Unwesen! Der Bürgermeister will deshalb den Auftritt der weltberühmten Operndiva Bella Bellcanta absagen, die nach Neustadt gekommen ist, um ein Benefizkonzert für den Zoo zu geben. Für Benjamin Blümchen ist jedoch klar: Das Konzert muss stattfinden - der Zoo braucht das Geld! Kurz entschlossen wird Benjamin Nachtwächter. Solange der Dieb nicht gefasst ist, will er des nachts Wache halten. Ob es ihm gelingt, die mysteriöse Diebstahlserie in Neustadt aufzuklären? Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen

Benjamin Blümchen

Alle 7 Staffeln und Folgen