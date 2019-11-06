Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen

Staffel 4Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Benjamin Blümchen als Babysitter

Benjamin Blümchen als BabysitterJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen

Folge 1: Benjamin Blümchen als Babysitter

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Begeistert übernehmen Benjamin und Otto die Beaufsichtigung des Elefantenbabys Elmi aus dem Altstädter Zoo. Sie geben sich die größte Mühe, Elmi mit lustigen Spielen bei Laune zu halten. Doch bald stellen sie fest, dass Babysitten gar nicht so leicht ist. Denn der süße Elmi ist ein kleiner Rabauke! Er reißt aus, stellt eine Menge Unsinn an und bringt sich schließlich selber in große Gefahr. Benjamin und Otto haben alle Hände voll zu tun, ihre Aufgabe zu einem guten Ende zu bringen. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen

Benjamin Blümchen

Alle 7 Staffeln und Folgen