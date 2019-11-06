Zum Inhalt springenBarrierefrei
Benjamin Blümchen

Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen und Billi Ballo

Folge 2: Benjamin Blümchen und Billi Ballo

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bei einem Streetballspiel auf der Zoowiese zerstört Benjamin mit einem Rüsselweitwurf aus Versehen Peter Pinguins Iglu. Um Geld für den Neubau zu verdienen, arbeitet Benjamin als Page in einem Hotel. Dort lernt er den Streetballstar Billi Ballo kennen und freundet sich mit ihm an. Billi ist wegen eines großen Turniers in der Stadt. Wenn Benjamin gegen Billi gewinnt, bekommt er auf einen Schlag ein hohes Preisgeld. Benjamin und Billi spielen hart aber fair. Doch Billis Manager versucht sie auszutricksen!

