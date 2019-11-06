Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 3: Der kleine Flaschengeist
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Neustadt nimmt am Wettbewerb "Unsere Stadt soll schöner werden" teil. Doch die Zeit für einen großen Zooputz ist knapp. Da trifft es sich gut, dass Benjamin und Otto den kleinen Flaschengeist Saladudel in einer Ladung Kokosnüsse finden. Er soll mit Zauberei helfen. Doch Saladudel ist vernascht, faul, und seine Zaubersprüche hat er vergessen. Ob Benjamin und Otto den Zoo noch rechtzeitig sauber bekommen, bevor Frau Pingelig erschient? Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6