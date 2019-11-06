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Folge 4vom 06.11.2019
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Der schwarze Kater

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Folge 4: Der schwarze Kater

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die kleine Melanie ist verzweifelt. Ihr Vater glaubt, dass schwarze Katzen Unglück bringen. Ihr schwarzer Kater Moritz soll deshalb ins Tierheim. Benjamin und Otto versuchen, Melanies Vater von seinem Aberglauben abzubringen. Doch das ist schwerer als gedacht. Denn ausgerechnet jetzt hat der Vater großes Pech. Als Schornsteinfeger verkleidet, stehlen ihm die beiden Gauner Hinki und Pinki seinen Lieblings-Glücksbringer. Benjamin und Otto müssen sich viel einfallen lassen, damit Kater Moritz bei Melanie bleiben kann. Rechte: Kiddinx