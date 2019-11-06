Zum Inhalt springenBarrierefrei
Benjamin Blümchen

Staffel 4Folge 5vom 06.11.2019
Der Zauberzirkus

Benjamin Blümchen

Folge 5: Der Zauberzirkus

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Zauberzirkus kommt nach Neustadt. Benjamin lädt die kleine Dini DiMagio und ihren Großvater Joe ein, ihr Zelt auf der Zoowiese aufzubauen. Das Mädchen hat große Sorgen, weil ihrem Großvater immer häufiger Zaubertricks misslingen und Rob, ein missgünstiger Mitarbeiter, ihm die Schau zu stehlen versucht. Doch Benjamin kann helfen: Zusammen mit Dini lässt er während einer Zaubervorführung alle Probleme einfach verschwinden. Vorhang auf und Applaus für Zauberlehrling Benjamin Blümchen! Rechte: Kiddinx

