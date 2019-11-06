Zum Inhalt springenBarrierefrei
Benjamin Blümchen

Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen findet einen Schatz

Folge 6: Benjamin Blümchen findet einen Schatz

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin und Otto spielen am Fluss. Dabei finden sie eine alte Flasche mit einer geheimnisvollen Karte. Sie lesen, dass Kaiser Karl der Glückliche bei der Stadt Urbs Nova für Bruno den Borstigen einen Schatz versteckt hat! Die Karte und die Morgensonne würden den richtigen Weg weisen. Benjamin und Otto beschließen, den Schatz zu suchen. Sie wollen Herrn Tierlieb damit helfen, denn der Zoo braucht dringend ein neues Gehege für die große Pinguinfamilie. Benjamin und Otto finden heraus, wo die Stadt Urbs Nova liegt. Aber dann wird ihnen in der Nacht die Schatzkarte gestohlen. Noch jemand muss hinter dem Schatz her sein! Rechte: Kiddinx

