Staffel 5Folge 1vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 1: Der Gorilla ist weg
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Garry Gorilla ist aus dem Neustädter Zoo ausgerissen. Natürlich machen sich Benjamin und Otto sofort auf die Suche nach ihm. Aber Gary zu finden, ist gar nicht so einfach. Anlässlich eines Kostümfestes haben sich viele Neustädter mit Gorillakostümen verkleidet - denn die gab es als billige Restposten im Kaufhaus. Wie soll man Gary entdecken, wenn die ganze Stadt voller falscher Gorillas ist? Während Benjamin und Otto auf der Suche sind, wird dem Bürgermeister seine Goldene Trompete gestohlen. Als Gary Gorilla gefunden wird, spielt der hoch in einem Baum auf der entwendeten Trompete und weigert sich herunterzukommen. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6