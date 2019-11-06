Staffel 5Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 2: Der Schatz in der Mühle
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Karla Kolumna möchte den Müllergeist interviewen. Man erzählt, er spuke in der Alten Mühle und habe dort einen Schatz versteckt. Als Karla in der Mühle ankommt, ist sie nicht allein. Die kleine Marie versteckt sich dort mit ihrem Hund Rudi vor Bauer Bratzig. Der hatte den Hund gerade von Maries Eltern gekauft. Marie wollte ihren Hund aber nicht hergeben und war deshalb mit ihm weggelaufen. Als wenig später auch noch Benjamin und Otto in die Mühle kommen, gibt es viele turbulente Verwicklungen! Rechte: Kiddinx
