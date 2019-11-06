Zum Inhalt springenBarrierefrei
Benjamin Blümchen

Staffel 5Folge 3vom 06.11.2019
Die Hüpfburg

Folge 3: Die Hüpfburg

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Zoomauer muss repariert werden! Ein Zoofest soll das nötige Geld bringen. Als Hauptattraktion stellt der Schausteller Robert Roll seine Hüpfburg zur Verfügung. Sie muss nur noch im Neustädter Hafen abgeholt werden. Benjamin und Otto übernehmen das. Sie fahren mit Rolls Lastwagen zum Hafen, wo auch Baron von Zwiebelschreck etwas abholen will. Doch die Gauner Hinki und Pinki stehlen ihm sein wertvolles Paket und Benjamin den Lastwagen mit der Hüfburg. Eine turbulente Verfolgungsjagd beginnt. Rechte: Kiddinx

