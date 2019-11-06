Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen

Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die kleinen Schildkröten

Die kleinen SchildkrötenJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen

Folge 5: Die kleinen Schildkröten

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Neugierig betrachtet Benjamin die Schildkröteneier, die in einem Brutkasten im Zoo liegen. Da ist es schön warm, so dass die kleinen Schildkröten sicher bald schlüpfen werden. Doch plötzlich gehen die Wärmelampen aus: Stromausfall im ganzen Zoo. Die Schildkröteneier dürfen aber nicht kalt werden! Da hat Benjamin eine Idee. Eine Maschine, die Strom erzeugt, kann man auch selbst bauen: Gesagt, getan! Alle Tiere im Zoo helfen mit, ein Windrad zu bauen. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen

Benjamin Blümchen

Alle 7 Staffeln und Folgen