Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 5: Die kleinen Schildkröten
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Neugierig betrachtet Benjamin die Schildkröteneier, die in einem Brutkasten im Zoo liegen. Da ist es schön warm, so dass die kleinen Schildkröten sicher bald schlüpfen werden. Doch plötzlich gehen die Wärmelampen aus: Stromausfall im ganzen Zoo. Die Schildkröteneier dürfen aber nicht kalt werden! Da hat Benjamin eine Idee. Eine Maschine, die Strom erzeugt, kann man auch selbst bauen: Gesagt, getan! Alle Tiere im Zoo helfen mit, ein Windrad zu bauen. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6