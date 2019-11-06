Staffel 5Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Benjamin Blümchen als Superelefant
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin träumt, er sei ein Superheld: Der fliegende Superbenjamin. Er kämpft zusammen mit Blitz-Otto gegen Raffzahn, der große Ähnlichkeit mit dem Futterhändler Raffke hat. Raffzahn stiehlt die Zookasse und entfährt Alfons und Alina Affe. Natürlich gelingt es Superbenjamin, Raffzahn das Handwerk zu legen. Der Rabe Gulliver ist natürlich auch dabei. Er ist in Benjamins Traum der Superrabe Rabman, dem wieder so einiges danebengeht. Rechte: Kiddinx
