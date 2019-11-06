Staffel 6Folge 2vom 06.11.2019
Der GeheimgangJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen
Folge 2: Der Geheimgang
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Beim Versteckspielen im Zoo fällt Klein-Känga aus Versehen in einen unterirdischen Gang. Karla Kolumna klettert hinterher, um dem kleinen Känguru zu helfen. Doch herunterfallende Steine verschütten ihr den Rückweg. Benjamin und Otto hören Karlas Rufe, können sie aber nicht befreien. Sie müssen das andere Ende des Gangs finden! Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Benjamin Blümchen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6