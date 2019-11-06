Staffel 6Folge 4vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 4: Ein Freund für Winni Waschbär
Folge vom 06.11.2019Ab 6
Baron von Zwiebelschreck ist krank und bittet Benjamin Blümchen, ihn in seinem Hause bei der traditionellen Versteigerung zu Gunsten eines Kinderheims zu vertreten. Aber Benjamin muss sich um Winni Waschbär kümmern. Der ist traurig, weil er keinen Freund hat, der mit ihm klettert. Erst als der Baron seine alte Bekannte Frau von Tulpenfeld überredet, ihren Waschbären als Spielgefährten für Winni mitzubringen, willigt Benjamin ein, als Auktionator auszuhelfen. Die Versteigerung kann beginnen. Doch dann kommt alles anders als geplant: Plötzlich ist Winni Waschbär verschwunden, und das kostbarste Stück der Auktion wird gestohlen. Rechte: Kiddinx
