Benjamin Blümchen

Staffel 6Folge 5vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen im Eismeer

Folge 5: Benjamin Blümchen im Eismeer

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin und Otto fahren mit einem alten Kutter durchs Eismeer. Mit an Bord sind Zirkustiere, die in Eisstadt ein neues Zuhause finden sollen. Doch unterwegs erleben die Freunde viele Abenteuer. Ihr Kutter schlägt leck, der Motor geht kaputt und die Gauner Hinki und Pinki stehlen das Walrossbaby Wanda, damit es ihnen einen versunkenen Schatz vom Meeresgrund heraufholt. Zum Glück hat Benjamin ganz besonders gute Ideen, wie er alles wieder in Ordnung bringen kann. Rechte: Kiddinx

