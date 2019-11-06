Staffel 6Folge 6vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 6: Der Erdbeereis-Roboter
27 Min.Ab 6
Was für ein heißer Sommer! Benjamin möchte den Tieren im Zoo Eis spendieren. Zusammen mit Otto und dem Erfinder Eddi Eddison baut er einen Erdbeereis-Roboter, der gratis Eis an alle verteilt. Welch ein Erfolg! Jetzt möchten die drei mit dem Roboter noch einen Erfinderwettbewerb gewinnen. Doch Baron von Zwiebelschreck will das auch. Nachts entwendet er heimlich ihren Konstruktionsplan und baut sich danach einen eigenen Roboter. Doch dieser lässt sich plötzlich nicht mehr stoppen! Nur Benjamin kann noch helfen! Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6