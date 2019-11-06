Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Das Giraffenhaus

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In der Nacht tobt ein heftiger Sturm über Neustadt. Das Dach des Giraffenhauses bekommt ein großes Loch, durch das der Wind pfeift. Deshalb hat Gerda Giraffe am nächsten Morgen starkes Halsweh. Aber Benjamin und Otto sorgen für ihre Genesung: Sie wickeln ihren Hals in einen dicken Schal ein und brauen einen Erkältungstee aus afrikanischen Heilkräutern, die sie im Botanischen Garten pflücken. Unterdessen bestellt Karl Bauholz für die Reparatur des Giraffenhausdachs. Die beiden Gauner Hinki und Pinki jedoch treiben als verkleidete Bauarbeiter ihren Schabernack im Zoo - ob Benjamin ihnen auf die Schliche kommt? Rechte: Kiddinx

