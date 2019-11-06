Staffel 7Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Das Laternenfest
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zoodirektor Tierlieb kann kaum noch Futter für die Tiere kaufen! Da bringt Benjamin der kommende Neustädter Laternenumzug auf eine Idee: Nicht nur Kinder, sondern auch Zootiere sollten dabei sein! Gemeinsam könnte man Spenden für den Zoo sammeln. Doch die Feuerwehr verbietet, dass die Tiere Lampions mit brennenden Kerzen tragen. Was nun? Rechte: Kiddinx
