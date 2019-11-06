Staffel 7Folge 3vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen in IndienJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen
Folge 3: Benjamin Blümchen in Indien
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin und Otto reisen auf einem fliegenden Teppich nach Indien. Tamira, der weiße Lieblingselefant des Maharadschas von Turbanistan, ist krank, er kichert nur noch und schlägt Purzelbäume. Sie entdecken, dass zwei Palastköche Tamira und dem Maharadscha ein gefährliches Kraut geben, und Herrscher werden wollen. Beim Versuch, das zu verhindern, treffen Benjamin und Otto auf einen unheimlichen Tempelgeist. Ob es ihnen dennoch gelingt, den Maharadscha und seinen Lieblingselefanten zu retten? Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Benjamin Blümchen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6