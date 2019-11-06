Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen

Staffel 7Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Benjamin Blümchen in Indien

Benjamin Blümchen in IndienJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen

Folge 3: Benjamin Blümchen in Indien

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin und Otto reisen auf einem fliegenden Teppich nach Indien. Tamira, der weiße Lieblingselefant des Maharadschas von Turbanistan, ist krank, er kichert nur noch und schlägt Purzelbäume. Sie entdecken, dass zwei Palastköche Tamira und dem Maharadscha ein gefährliches Kraut geben, und Herrscher werden wollen. Beim Versuch, das zu verhindern, treffen Benjamin und Otto auf einen unheimlichen Tempelgeist. Ob es ihnen dennoch gelingt, den Maharadscha und seinen Lieblingselefanten zu retten? Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen

Benjamin Blümchen

Alle 7 Staffeln und Folgen