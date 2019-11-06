Staffel 7Folge 4vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 4: Benjamin Blümchen verliebt sich
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin und Otto spielen mit Winni Waschbär, Ringo Rotfuchs und Willi Wüstenfuchs Bockspringen. Das ist fast zirkusreif. Deshalb möchten sie wissen, was die Tiere in dem Zirkus können, der gerade in Neustadt gastiert, und besuchen ihn. Otto freundet sich mit Carmen an, der Tochter des Zirkusdirektors. Und Benjamin verliebt sich in die Elefantendame Maruschka. Um ihr zu imponieren, übt er mit Otto im Zoo eine tolle Tierdressur ein! Bei der Vorstellung am Abend müssen sie zeigen, was sie gelernt haben. Rechte: Kiddinx
