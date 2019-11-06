Staffel 7Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Benjamin Blümchen bei den Eskimos
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Egon Eisbär bedrückt etwas. Sein Freund, der Polarforscher Professor Magneticus, hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Auch Karla Kolumna macht sich große Sorgen um den Professor. Sie will am Nordpol nach ihm suchen. Zusammen mit Benjamin, Otto und Egon Eisbär macht sie sich auf die Reise. Im Eismeer angekommen, braucht ein kleines Eisbärbaby ihre Hilfe. Dann treffen sie sogar Eskimos. Die sind über den fremden Besuch gar nicht erfreut. Ob es trotzdem gelingt, den Professor zu finden? Rechte: Kiddinx
