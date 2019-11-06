Staffel 7Folge 6vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen
Folge 6: Diebstahl im Zoo
27 Min.Ab 6
Die Zookasse wurde gestohlen! Herr Tierlieb ist verzweifelt - wie soll er nun das Futter für die Zootiere bezahlen? Benjamin und Otto machen sich zusammen mit Karla Kolumna auf die Suche. Mit einer List stöbern sie ein geheimes Räubernest auf. Aber die Zookasse ist gut versteckt. Sie belauschen die Diebe Hinki, Pinki und Ede dabei, wie sie die Entführung der Löwenbabys Hipp und Hopp planen. Das wollen Benjamin, Otto und Karla Kolumna verhindern! Sie beschließen, den drei Gaunern im Zoo eine Falle zu stellen. Auf frischer Tat ertappt, werden die sicher das Versteck der Zookasse verraten. Ob der Plan gelingt? Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6